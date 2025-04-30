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"Сомнительные трансферы и авиаперевозки": нарушения на 250 млн тенге выявили в ФК "Актобе"

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ФК "Актобе"
ФК "Актобе". Иллюстративное фото: fc-aktobe.kz

Прокуратурой Актюбинской области по поручению Генеральной прокуратуры проведена проверка в футбольном клубе "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Актюбинской области, выявлены финансовые нарушения на 250 млн тенге.

"В их числе сомнительные сделки с трансферами игроков и авиаперевозчиками.

Также установлено, что денежные средства, выделенные на питание игроков, израсходованы на личные нужды администрации клуба", - рассказали в ведомстве.

По итогам проверки прокуратурой области начаты 3 досудебных расследования по п.2 ч.4 ст.189 (Растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере), п.1 ч.4 ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) и п.2 ч.4 ст.190 (Мошенничество) УК РК.

Уголовные дела переданы для расследования в Антикоррупционную службу.

Ход следствия находится на контроле прокурора области.

Напомним, в октябре прошлого года в прокуратуре сообщили, что расследуются факты приобретения авиауслуг для команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене на сумму свыше 165 млн тенге.

А в августе того же года футбольный клуб "Актобе" был оштрафован на 200 МРП (738 400 тенге) за неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в агрессивном поведении и зажигании пиротехнических изделий.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240718-somnitelnye-transfery-i-aviaperevozki-narusheniya-na-250-mln-tenge-vyyavili-v-fk-aktobe/