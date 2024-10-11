Перелеты ФК "Актобе" на 165 млн тенге: начато расследование трех уголовных дел

Расследуются факты приобретения авиауслуг для команды футбольного клуба "Актобе" по завышенной цене, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, в регионе были установлены факты приобретения авиауслуг по перелету команды футбольного клуба "Актобе" через нескольких посредников по завышенной цене на сумму свыше 165 млн тенге.

Также в Актюбинской области директоров ДЮСШ подозревают в необоснованном присвоении средств, полученных от любительских команд за аренду спортивных залов.

За последние три года в регионе расходы на развитие профессиональных клубов увеличились в два раза. Из бюджета на подготовку и участие в республиканских и международных соревнованиях выделили более 13 млрд тенге.

"Директорами спортивных школ из бюджета незаконно потрачено свыше 6 млн тенге. Указанные денежные средства потрачены ими на собственные нужды", - заявили в прокуратуре Актюбинской области.

По всем этим фактам прокуратура начала три досудебных расследования по ч.4 ст.189 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Кроме того, результаты проверки рассмотрели на заседании координационного совета Актюбинской области по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

"Ответственным государственным органам поручено исправить ситуацию с финансированием массового спорта, целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства", - отметили в прокуратуре региона.

Добавим, что по ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового, а в случаях, если они совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, - с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.