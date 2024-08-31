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На 1,4 миллиона тенге оштрафовали "Ордабасы" и "Актобе" за поведение болельщиков на матче

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Логотип КФФ
Логотип КФФ. Фото: kff.kz

Футбольные клубы "Ордабасы" и "Актобе" подверглись санкциям в результате рассмотрения дел о поведении болельщиков команд в матче 18-го тура чемпионата Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

29 августа 2024 года прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания было принято два решения касательно болельщиков обеих команд. Напомним, матч "Ордабасы" - "Актобе" состоялся 25 августа и завершился вничью со счетом 1:1.

ФК "Актобе" был оштрафован на 200 МРП (738 400 тенге) за неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в агрессивном поведении и зажигании пиротехнических изделий.

Шымкентский клуб был оштрафован на аналогичную сумму за неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес главного судьи матча и использование лазерных указателей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2155573-na-1-4-milliona-tenge-oshtrafovali-ordabasy-i-aktobe-za-povedenie-bolelshchikov-na-matche/

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