На 1,4 миллиона тенге оштрафовали "Ордабасы" и "Актобе" за поведение болельщиков на матче

Футбольные клубы "Ордабасы" и "Актобе" подверглись санкциям в результате рассмотрения дел о поведении болельщиков команд в матче 18-го тура чемпионата Казахстана, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт КФФ.

29 августа 2024 года прошло заседание Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.

По итогам заседания было принято два решения касательно болельщиков обеих команд. Напомним, матч "Ордабасы" - "Актобе" состоялся 25 августа и завершился вничью со счетом 1:1.

ФК "Актобе" был оштрафован на 200 МРП (738 400 тенге) за неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в агрессивном поведении и зажигании пиротехнических изделий.

Шымкентский клуб был оштрафован на аналогичную сумму за неподобающее поведение организованных болельщиков команды, выразившееся в скандировании нецензурных выражений в адрес главного судьи матча и использование лазерных указателей.

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