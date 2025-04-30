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"Приехали забрать долг": мужчина перепутал дом и оказался в суде в Жамбылской области

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Село летом
Село. Иллюстративное фото: Korvit78 / Getty Images

В Жамбылской области рассмотрели дело о краже, совершенной из-за того, что мужчины отправились забирать долг, но перепутали дом в селе Колбастау, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении гражданина по факту кражи, совершенной группой лиц (п.1 ч.2 ст.188 УК), рассмотрел Жуалынский районный суд.

"В январе 2025 года подсудимый с двумя своими знакомыми поехал в село Колбастау Жуалынского района, чтобы забрать долг у знакомого", - установил суд.

Доехав до дома, указанного навигатором, подсудимый и его знакомые перепутали адрес и зашли в другой дом.

"В доме они заметили спящего в состоянии алкогольного опьянения хозяина дома, взяли ноутбук, лежащий в сумке потерпевшей, и скрылись с места преступления. Украденный ноутбук продали за 15 тыс. тенге", - рассказали в суде.

В результате этого потерпевшей был нанесен материальный ущерб на сумму 320 тыс. тенге.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб и моральный вред.

Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации обвиняемый просил суд прекратить производство по делу.

Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда уголовное производство по делу прекратили в связи с примирением сторон. Постановление еще не вступило законную силу.

Ранее в Алматы полицейские ликвидировали преступную группу, которая, предположительно, занималась квартирными кражами. По версии полиции, они причастны как минимум к 5 эпизодам. Хозяйка квартиры неожиданно вернулась домой и застигла подозреваемых.

А в Туркестанской области у мужчины, уснувшего на автовокзале, из кармана вытащили 2 млн тенге. Подозреваемого в краже задержали "по горячим следам", так как инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240670-priehali-zabrat-dolg-muzhchina-pereputal-dom-i-okazalsya-v-sude-v-zhambylskoy-oblasti/