"Приехали забрать долг": мужчина перепутал дом и оказался в суде в Жамбылской области

В Жамбылской области рассмотрели дело о краже, совершенной из-за того, что мужчины отправились забирать долг, но перепутали дом в селе Колбастау, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении гражданина по факту кражи, совершенной группой лиц (п.1 ч.2 ст.188 УК), рассмотрел Жуалынский районный суд.

"В январе 2025 года подсудимый с двумя своими знакомыми поехал в село Колбастау Жуалынского района, чтобы забрать долг у знакомого", - установил суд.

Доехав до дома, указанного навигатором, подсудимый и его знакомые перепутали адрес и зашли в другой дом.

"В доме они заметили спящего в состоянии алкогольного опьянения хозяина дома, взяли ноутбук, лежащий в сумке потерпевшей, и скрылись с места преступления. Украденный ноутбук продали за 15 тыс. тенге", - рассказали в суде.

В результате этого потерпевшей был нанесен материальный ущерб на сумму 320 тыс. тенге.

Подсудимый признал вину полностью и раскаялся в содеянном, возместил потерпевшей материальный ущерб и моральный вред.

Кроме того, в связи с примирением сторон в порядке медиации обвиняемый просил суд прекратить производство по делу.

Потерпевшая подтвердила факт примирения с подсудимым и также просила прекратить производство по делу.

Постановлением суда уголовное производство по делу прекратили в связи с примирением сторон. Постановление еще не вступило законную силу.

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