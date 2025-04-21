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2 млн тенге вытащили из кармана у уснувшего на автовокзале мужчины в Туркестанской области

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У мужчины вытащили кошелек
Кража. Кадр из видео: polisia.kz

В Туркестанской области у мужчины, уснувшего на автовокзале, из кармана вытащили 2 млн тенге. Подозреваемого в краже задержали "по горячим следам", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, инцидент произошел в зале ожидания автовокзала Сарыагашского района. Пока мужчина спал, у него незаметно вытащили из кармана кошелек, в котором находилось около 2 млн тенге.

"Действия подозреваемого зафиксированы камерой видеонаблюдения, что помогло оперативно установить его личность. Как выяснилось, похищенные средства он потратил на собственные нужды", - рассказали в МВД.

Полицейские также установили, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Ранее сотрудники полиции в Алматы задержали трех мужчин, подозреваемых в кражах чужого имущества в транспорте и общественных местах. Все они уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

А житель Акмолинской области переночевал в гостях и наутро обнаружил пропажу телефона. Также с банковского счета мужчины было совершено несколько переводов на сумму более 1,5 млн тенге. Подозреваемого в преступлении установили.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237682-2-mln-tenge-vytashchili-iz-karmana-u-usnuvshego-na-avtovokzale-muzhchiny-v-turkestanskoy-oblasti/