Заключенный погиб при странных обстоятельствах в Семее

В Сети появилась информация об убийстве заключенного в Семее при подозрительных обстоятельствах. Инцидент прокомментировали в ДП области Абай, передает NUR.KZ.

Информация о смерти заключенного появилась в Instagram-паблике egovpress.

"В РГУ "Учреждение №20" КУИС МВД РК при странных обстоятельствах погиб заключенный. Сообщается, что на его теле обнаружили многочисленные повреждения", - говорится в публикации.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП области Абай.

"По факту смерти осужденного возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении преступления задержан и помещен в штрафной изолятор учреждения", - рассказали в ведомстве.

Также в полиции отметили, что проводятся необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход расследования находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

В прошлом году в Шымкенте 37-летний казахстанец скончался в учреждении уголовно-исполнительной системы. Его родные считают, что мужчину избили до смерти. Мужчина находился за решеткой всего месяц. У него остались жена и трое детей.

А в Алматинской области мужчину убило током в исправительном учреждении. Во время ремонтных работ штатный электрик получил удар током. Была вызвана скорая помощь, которая констатировала смерть казахстанца.