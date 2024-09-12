"Считают, что его избили": заключенный скончался при странных обстоятельствах в Шымкенте

37-летний казахстанец скончался в учреждении уголовно-исполнительной системы. Его родные считают, что мужчину избили до смерти. В ДУИС прокомментировали ситуацию, передает Almaty.tv.

В Департаменте уголовно-исполнительной систему по Шымкенту заявили, что заключенный погиб из-за продолжительной болезни.

По словам начальника режимного объекта, мужчина, осужденный за вымогательство на три с половиной года, с момента попадания в тюрьму страдал от болезни желудка. Он 5 раз обращался за медпомощью. В последний раз его положили в больницу 3 сентября, где позднее он скончался.

Сейчас проводится служебная проверка в отношении медработников и сотрудников исправительного учреждения.

Отмечается, что казахстанец оказался за решеткой всего месяц назад. У него остались жена и трое детей.

По какой статье заведут уголовное дело, станет известно после проведения судмедэкспертизы.

"В настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело, также проводится соответствующими органами проверка. Конечно, родные покойного нам не верят. Возможно, они считают, что его избили. Результаты проверки будут доведены до родственников", – сообщил начальник учреждения № 54 ДУИС по Шымкенту и Туркестанской области Серикбай Дуйсенов.

Напомним, в июне сообщалось, что в Карагандинской области к дисциплинарной ответственности привлекли 18 сотрудников колонии, в которой несколько заключенных убили другого осужденного.

В октябре прошлого года сообщалось, что заключенного убили во время конфликта в колонии в области Абай.

А чуть раньше появилась информация о том, что в СИЗО Алматы некий заключенный погиб во время драки.