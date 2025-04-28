Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Лже-полицейские отобрали у жителя Алматы машину и деньги (видео)

Опубликовано:

Задержание лже-полицейских
Задержание. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы задержана группа лиц, подозреваемая в мошенничестве под видом сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как указано в Instagram-аккаунте ДП Алматы, задержанных подозревают в том, что они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, под угрозой привлечения к уголовной ответственности, завладели денежными средствами и автомобилем местного жителя.

"Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, были задержаны шесть человек.

В ходе обысков изъяты поддельные служебные удостоверения, бланки процессуальных документов, элементы форменного обмундирования, боеприпасы, печати, холодное оружие, а также государственные номерные знаки различных стран. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

"Борьба с подобными преступлениями - приоритетное направление нашей работы. Мы оперативно отреагировали на заявление потерпевшего, организовали целевые мероприятия и добились задержания подозреваемых.

Полиция Алматы продолжит решительно пресекать факты незаконного использования символики правоохранительных органов и привлекать к ответственности всех причастных", - заявил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

В ноябре прошлого года Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались вымогательством.

В апреле 2024 года в Шымкенте сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали троих человек, выдававших себя за правоохранителей.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240088-lzhe-policeyskie-otobrali-u-zhitelya-almaty-mashinu-i-dengi-video/