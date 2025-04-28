Лже-полицейские отобрали у жителя Алматы машину и деньги (видео)

В Алматы задержана группа лиц, подозреваемая в мошенничестве под видом сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как указано в Instagram-аккаунте ДП Алматы, задержанных подозревают в том, что они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и, под угрозой привлечения к уголовной ответственности, завладели денежными средствами и автомобилем местного жителя.

"Сумма причиненного ущерба составила более 12 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело, были задержаны шесть человек.

В ходе обысков изъяты поддельные служебные удостоверения, бланки процессуальных документов, элементы форменного обмундирования, боеприпасы, печати, холодное оружие, а также государственные номерные знаки различных стран. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается", - рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

"Борьба с подобными преступлениями - приоритетное направление нашей работы. Мы оперативно отреагировали на заявление потерпевшего, организовали целевые мероприятия и добились задержания подозреваемых.

Полиция Алматы продолжит решительно пресекать факты незаконного использования символики правоохранительных органов и привлекать к ответственности всех причастных", - заявил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Мурат Жумабаев.

В ноябре прошлого года Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались вымогательством.

В апреле 2024 года в Шымкенте сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали троих человек, выдававших себя за правоохранителей.