Вымогали деньги у казахстанцев: в МВД сообщили о задержании 14 лжеполицейских

По Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались вымогательством, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным информационного медиапортала МВД Polisia.kz, в Казахстане задержаны 14 человек, которые, по версии правоохранителей, выдавали себя за сотрудников полиции, занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан.

"В Шымкенте группа лиц, выдавая себя за сотрудников полиции, обманом и шантажом, обещая "покровительство", получали ежемесячно денежные средства до 1,5 млн тенге.

В Актобе двое молодых людей, представившись полицейскими, применив насилие, открыто похитили у двух жителей города 300 тыс. тенге.

В Қонаеве сотрудниками УБОП задержаны двое жителей Алматинской области, которые, представившись оперативниками, вымогали 500 тысяч тенге у парня за нераспространение компрометирующей информации. Изъяты поддельные служебные удостоверения, документы и форменное обмундирование. Подозреваемые арестованы", - сказано в сообщении.

В МВД отметили, что современные технологии позволяют мошенникам легко получать различную информацию о потенциальных жертвах, что делает их преступные схемы наиболее убедительными. Преступники также часто используют психологические приемы, чтобы манипулировать людьми, вызывая у них чувство вины или страх.

"Задержания лжеполицейских мошенников - это не только вопрос безопасности, но и важный аспект защиты прав граждан. Осведомленность и бдительность населения могут значительно снизить количество подобных преступлений.

В связи с этим МВД настоятельно рекомендует при любых незаконных действиях лиц, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов, незамедлительно сообщать в полицию. Профилактическая работа в этом направлении продолжается", - отметил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

В апреле текущего года в Шымкенте сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали троих человек, выдававших себя за правоохранителей.

Отметим, согласно статье 194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Однако вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части данной статьи, вымогательство, совершенное:

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

с целью получения имущества в крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества."Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества", - говорится в тексте УК РК.

Согласно статье 390 УК РК, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего государственную должность, в целях получения властных полномочий, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Самовольное присвоение звания представителя власти, сопряженное с совершением на этом основании преступления, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Добавим, что согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.