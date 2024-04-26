Лжеполицейских задержали в Шымкенте (видео)
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В Шымкенте сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали троих человек, выдававших себя за правоохранителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, задержанных подозревают в вымогательстве денег.
"Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство".
У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество", – рассказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он отметил, что такие действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг.
"Поэтому такие факты будут жестко пресекаться. Все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Алекешев.
Отметим, согласно статье 194 УК РК вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.
Такое преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
Однако вымогательство, совершенное:
- с применением насилия;
- группой лиц по предварительному сговору;
- неоднократно, –
наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Согласно третьей части данной статьи, вымогательство, совершенное:
- с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
- с целью получения имущества в крупном размере, –
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.
Согласно статье 390 УК РК, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего государственную должность, в целях получения властных полномочий, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.
Самовольное присвоение звания представителя власти, сопряженное с совершением на этом основании преступления, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.
При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Кроме того, грабеж, совершенный:
- в крупном размере;
- неоднократно;
- с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –
наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2091506-lzhepoliceyskih-zaderzhali-v-shymkente/