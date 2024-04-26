Лжеполицейских задержали в Шымкенте (видео)

В Шымкенте сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали троих человек, выдававших себя за правоохранителей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД Polisia.kz, задержанных подозревают в вымогательстве денег.

"Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, занимались регулярным вымогательством денег, а также требовали ежемесячную плату за "покровительство".

У одного из них изъято поддельное служебное удостоверение сотрудника полиции. Другой же является ранее судимым за мошенничество", – рассказал начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Он отметил, что такие действия дискредитируют сотрудников органов внутренних дел, добросовестно выполняющих свой долг.

"Поэтому такие факты будут жестко пресекаться. Все они задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по фактам вымогательства, грабежа и самовольного присвоения звания представителя власти. Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям", - добавил Алекешев.

Отметим, согласно статье 194 УК РК вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Такое преступление наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Однако вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Согласно третьей части данной статьи, вымогательство, совершенное:

с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;

с целью получения имущества в крупном размере, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой либо в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте УК РК.

Согласно статье 390 УК РК, самовольное присвоение звания представителя власти или должностного лица, занимающего государственную должность, в целях получения властных полномочий, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Самовольное присвоение звания представителя власти, сопряженное с совершением на этом основании преступления, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Наказание за грабеж установлено в статье 191 УК РК, согласно которой открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (6,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

При этом грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия; группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Кроме того, грабеж, совершенный:

в крупном размере;

неоднократно;

с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище, –

наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в тексте Уголовного кодекса РК.