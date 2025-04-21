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Мужчину задержали сразу после выхода из самолета в аэропорту Усть-Каменогорска (видео)

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Находящийся в розыске мужчина задержан
Задержанный. Фото: ДП ВКО

В аэропорту Усть-Каменогорска полицейские задержали мужчину, который 9 лет находился в розыске по подозрению в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ВКО.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 38-летний мужчина, находившийся в розыске с 2016 года, подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге.

Согласно материалам уголовного дела, мужчина был объявлен в розыск по подозрению в хищении денег путем обмана и злоупотребления доверием.

"Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах", - отметили в ДП ВКО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчину удалось задержать сразу после выхода из самолета в момент прилета в Усть-Каменогорск.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

В Туркестанской области интеллектуальные камеры с FaceID помогли задержать мужчину, находившегося в международном розыске 6 лет. По данным МВД, его разыскивали за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотиков.

А в Караганде задержали 23-летнюю девушку, осужденную за мошенничество и числившуюся в розыске. Из-за побега ей заменили наказание с ограничения на лишение свободы. Теперь по приговору беглянку должны отправить в места лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237730-muzhchinu-zaderzhali-srazu-posle-vyhoda-iz-samoleta-v-aeroportu-ust-kamenogorska-video/