Казахстанка продала две квартиры и отдала 77 млн тенге мужчине, с которым познакомилась в Сети

Несколько жителей Уральска инвестировали деньги в несуществующий бизнес и потеряли более 200 млн тенге. Одна женщина продала для этого две квартиры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления криминальной полиции ДП ЗКО задержали мужчину, который подозревается в обмане нескольких жителей Уральска.

Задержанным оказался 32-летний житель Туркестанской области, который познакомился с одной из потерпевших через социальную сеть.

Выяснилось, что в ходе переписки он вошел в доверие и рассказал, что является предпринимателем, занимающимся перепродажей iPhone в соседние страны по оптовым ценам.

"Мошенник предложил женщине инвестировать деньги, обещая высокую прибыль. Женщина доверилась, передав мошеннику средства, вырученные от продажи двух квартир, а также свои сбережения. В итоге ущерб составил более 77 млн тенге. Кроме того, на удочку мошенника попались родственники и знакомые потерпевшей", - рассказали в МВД.

В настоящее время проводится расследование по шести эпизодам мошенничества, а общая сумма ущерба составила около 200 млн тенге.

По информации полиции, подозреваемый потратил деньги на свои нужды. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Ранее стало известно, что жительница Актобе, действуя по инструкции якобы "сотрудника КНБ", отдала мошенникам 53 млн тенге, полученные от продажи двух квартир и автомобиля. Женщину убедили, что неизвестные лица пытаются совершить мошеннические действия с использованием ее счетов и надо якобы спасти средства.

В Кокшетау 74-летняя пенсионерка продала квартиру за 18,5 млн тенге и отдала деньги мошенникам. Они убедили ее, что она помогает правоохранительным органам в проведении спецоперации. О своем участии в мероприятии женщина не должна была никому рассказывать.