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Водители Аlphard из свадебного кортежа устроили опасные маневры на дороге в Туркестанской области (видео)

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Лихачи на дороге
Лихачи на дороге. Кадр из видео: ДП Туркестанской области

Свадебный кортеж из четырех Toyota Аlphard и одного Mercedes привлек внимание стражей порядка - водители совершали опасные маневры на дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

По информации ведомства, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления полицейские остановили водителей четырех автомобилей марки "Toyota Аlphard" и одного Mercedes-benz, устроивших свадебный кортеж на трассе в сторону аэропорта города Туркестан.

В отношении правонарушителей стражи порядка составили административные протокола за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации, а транспортные средства были водворены на штрафстоянку.

На днях в Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора.

В ноябре прошлого года мы писали, что в Алматинской области после публикации в Сети видео установили участников кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

А Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221473-voditeli-alphard-iz-svadebnogo-kortezha-ustroili-opasnye-manevry-na-doroge-v-turkestanskoy-oblasti-video/