Водители Аlphard из свадебного кортежа устроили опасные маневры на дороге в Туркестанской области (видео)

Свадебный кортеж из четырех Toyota Аlphard и одного Mercedes привлек внимание стражей порядка - водители совершали опасные маневры на дороге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Туркестанской области.

По информации ведомства, с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления полицейские остановили водителей четырех автомобилей марки "Toyota Аlphard" и одного Mercedes-benz, устроивших свадебный кортеж на трассе в сторону аэропорта города Туркестан.

В отношении правонарушителей стражи порядка составили административные протокола за нарушение правил маневрирования и создание аварийной ситуации, а транспортные средства были водворены на штрафстоянку.

На днях в Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора.

В ноябре прошлого года мы писали, что в Алматинской области после публикации в Сети видео установили участников кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

А Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.