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"Разобью тебе голову, воткну нож": буйного посетителя кафе задержали в Алматы

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Посетитель и сотрудник кафе
Посетитель и сотрудник кафе. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

В Алматы задержали мужчину, который устроил скандал в одном из местных кафе и требовал накормить его бесплатно, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В Instagram-аккаунте Krisp_almaty опубликовали видео, снятое в одном из кафе Алматы. В посте утверждается, что один из посетителей грубо вел себя по отношению к персоналу.

"В одном из кафе Алматы мужчина зашел, потребовал еду и чай бесплатно. А когда ему отказали, начал кричать и угрожать, что "разобьет голову" и "воткнет нож". Ситуация обострилась когда менеджер попытался поговорить с ним на русском - в ответ мужчина заявил, что с ним должны общаться исключительно на казахском языке.

"Разобью тебе голову, воткну нож" - я считаю, что такие люди опасны для общества и должны быть под особым присмотром", - сказано в публикации.

Также в посте утверждается, что мужчине все же дали стакан воды. Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

"По данному факту управлением полиции Алмалинского района была проведена проверка. Данный человек установлен и задержан. Материалы производства будут переданы в суд для принятия решения", - прокомментировали в полиции.

Также полиция города Алматы призвала граждан в любых конфликтных ситуациях сохранять уважение друг к другу.

Летом прошлого года мы писали, что жительницу Кызылорды привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. В кафе женщина ударила администратора и официантку.

В ноябре 2024 года в Алматы задержали двух секьюрити кафе, их подозревают в избиении посетителя. По информации ведомства, пострадавший вместе с друзьями хотел продлить время застолья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238864-razobyu-tebe-golovu-votknu-nozh-buynogo-posetitelya-kafe-zaderzhali-v-almaty-video/