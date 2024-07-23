Кызылординка схватила за волосы официантку и поцарапала лицо администратору кафе

Жительницу Кызылорды привлекли к уголовной ответственности за хулиганство. В кафе женщина ударила администратора и официантку, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимой, предусмотренное ч.1 ст.293 УК РК, рассматривалось в суде №2 Кызылорды.

Согласно материалам дела, женщина около 04.30 утра осталась одна в кафе, когда к ней подошли официантка и администратор и сообщили о его закрытии.

"Подсудимая без причины начала нецензурно выражаться, оскорблять их, сказала, что не выйдет из кафе. В состоянии алкогольного опьянения разбила пивную кружку, которую держала в руке, и в общественном месте схватила за волосы официантку, стоявшую напротив нее, и несколько раз ударила своей ногой по левой ноге официантки. Далее подсудимая нанесла два удара в глаз администратору кафе, а затем начала царапать ногтями ее лицо", - установил суд.

Приговором суда женщина была признана виновной. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. В порядке ч.1 ст.44 УК РК установлен пробационный контроль на весь срок ограничения свободы.

Согласно ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее в Петропавловске на видео попал конфликт между пассажиром, который оказался известным в городе блогером, и водителем автобуса. В полиции завели уголовное дело по факту хулиганства.