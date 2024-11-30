"Просил с друзьями продлить время застолья": посетителя кафе избили в Алматы (видео)

В Алматы задержали двух секьюрити кафе, их подозревают в избиении посетителя. По информации ведомства, пострадавший вместе с друзьями хотел продлить время застолья, пишет NUR.KZ со ссылаоф на МВД.

40-летнего пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали в больницу, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Подозреваемыми по факту хулиганства стали двое секьюрити заведения, где мужчина находился с друзьями.

"Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Оба подозреваемых взяты под стражу", — говорит начальник управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.

Внимание: видео содержит кадры насилия.

Недавно в Астане задержали посетителя кафе, которого подозревают в нападении на полицейского. Все началось с того, что он вступил в конфликт с другим посетителем, страж порядка вмешался в перепалку.

В октябре словесный конфликт между двумя посетителями кафе в Астане закончился дракой, после которой один из ее участников потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что потерял деньги.