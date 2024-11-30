Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Просил с друзьями продлить время застолья": посетителя кафе избили в Алматы (видео)

Опубликовано:

Драка в кафе
Драка в кафе. Скриншот: youtube.com/@almatypolisiasy

В Алматы задержали двух секьюрити кафе, их подозревают в избиении посетителя. По информации ведомства, пострадавший вместе с друзьями хотел продлить время застолья, пишет NUR.KZ со ссылаоф на МВД.

40-летнего пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали в больницу, сообщается на информационном медиапортале ведомства.

Подозреваемыми по факту хулиганства стали двое секьюрити заведения, где мужчина находился с друзьями.

"Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Оба подозреваемых взяты под стражу", — говорит начальник управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.

Внимание: видео содержит кадры насилия.

Недавно в Астане задержали посетителя кафе, которого подозревают в нападении на полицейского. Все началось с того, что он вступил в конфликт с другим посетителем, страж порядка вмешался в перепалку.

В октябре словесный конфликт между двумя посетителями кафе в Астане закончился дракой, после которой один из ее участников потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что потерял деньги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194586-prosil-s-druzyami-prodlit-vremya-zastolya-posetitelya-kafe-izbili-v-almaty-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie