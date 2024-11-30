"Просил с друзьями продлить время застолья": посетителя кафе избили в Алматы (видео)
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В Алматы задержали двух секьюрити кафе, их подозревают в избиении посетителя. По информации ведомства, пострадавший вместе с друзьями хотел продлить время застолья, пишет NUR.KZ со ссылаоф на МВД.
40-летнего пострадавшего с серьезными травмами госпитализировали в больницу, сообщается на информационном медиапортале ведомства.
Подозреваемыми по факту хулиганства стали двое секьюрити заведения, где мужчина находился с друзьями.
"Установлено, что охрана агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Оба подозреваемых взяты под стражу", — говорит начальник управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.
Внимание: видео содержит кадры насилия.
Недавно в Астане задержали посетителя кафе, которого подозревают в нападении на полицейского. Все началось с того, что он вступил в конфликт с другим посетителем, страж порядка вмешался в перепалку.
В октябре словесный конфликт между двумя посетителями кафе в Астане закончился дракой, после которой один из ее участников потерял сознание, а когда очнулся, то понял, что потерял деньги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194586-prosil-s-druzyami-prodlit-vremya-zastolya-posetitelya-kafe-izbili-v-almaty-video/