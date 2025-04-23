Казахстанка разместила рекламу о приданом для девушек в Instagram и лишилась свободы

Жительницу Жанаозена осудили за мошенничество в социальных сетях. Она рекламировала мебель, технику и даже приданое для девушек в Instagram, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, приговор обвиняемой в многократном мошенничестве с использованием социальных сетей (п.2 ч.4 ст.190 УК) вынесли в Жанаозенcком городском суде.

"Подсудимая с целью легкого обогащения размещала в социальной сети Instagram заведомо ложную рекламу о продаже посуды, ковров, одежды, бытовой техники, тканей, мебели и приданого для девушек по заниженным ценам", - установил суд.

Поверив размещенной рекламе, потерпевшие перечисляли деньги на счет подсудимой.

"В результате своих преступных действий подсудимая завладела деньгами шести потерпевших, злоупотребив их доверием, нанесла им материальный ущерб на сумму свыше 12 млн тенге", - отметили в суде.

Вина подсудимой подтверждалась ее признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей, квитанциями и другими материалами уголовного дела.

Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Подсудимая полностью признала вину и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд признал в качестве смягчающего обстоятельства искреннее раскаяние подсудимой. Отягчающих обстоятельств не установили.

Приговором суда женщину признали виновной. Ее приговорили к лишению свободы сроком на 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Атырау в суд обратился мужчина, заказавший из Китая товары почти на 3 млн тенге и оплативший их через приложение. Ответчик обещал доставить товары в течение двух недель, но этого не произошло. Возврата денег истец также не дождался.

В Костанае женщину осудили за мошенничество с предложением приобрести товары из Китая по цене ниже рыночной. Она получала оплату, которую использовала не по назначению. Пострадали 12 жителей города, которым не был погашен ущерб в размере 5 млн тенге.