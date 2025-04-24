Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Что известно о деле председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова

Опубликовано:

Председатель городского суда Уральска
Руслан Жумагулов. Фото: zko.sud.kz

Дело председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова, задержанного осенью прошлого года, поступило в суд. Его рассмотрят в Таскалинском районном суде ЗКО, передает "Мой город".

Дело поступило в Таскалинский районный суд 23 апреля и будет рассматриваться под председательством судьи Алии Тебериковой. В списке подсудимых значатся два человека - Руслан Жумагулов и Нуржигит Фазылгалиев.

Во время предварительного слушания в Таскалинском районном суде подсудимый просил о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины между ним и генеральным прокурором. Однако Таскалинский суд не согласился возвращать дело прокурору.

После чего в суд ЗКО поступила жалоба от адвокатов и защитников подсудимых. Из постановления судебной коллегии от 31 марта 2025 года следует, что Руслан Жумагулов обвиняется в покушении на мошенничество, а Нуржигиту Фазылгалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве и в покушении на дачу взятки. 

Сейчас оба подсудимых находятся под домашним арестом. 

"В частных жалобах защитник и адвокаты подсудимых указывают на несогласие с постановлением суда, полагая, что наказание, предложенное генеральным прокурором РК, предусмотрено санкцией и не противоречит сложившейся судебной практике, подозреваемыми все условия соглашения выполнены, считают постановление суда незаконным, необоснованным, просят отменить его и вынести постановление с рассмотрением дела в согласительном производстве", - говорится в постановлении суда. 

Однако, выслушав выступления подсудимых, защитника, адвокатов, заключение прокурора, а также изучив материалы дела, судебная коллегия посчитала, что постановление Таскалинского районного суда верное и не подлежит изменениям.  

Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения.

Напомним, 5 октября прошлого года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.

По информации, распространившейся в СМИ, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 млн тенге якобы предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина. 

Суд Астаны санкционировал в отношении Жумагулова меру пресечения в виде ареста на 10 суток.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238852-chto-izvestno-o-dele-predsedatelya-gorodskogo-suda-uralska-ruslana-zhumagulova/