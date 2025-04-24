Что известно о деле председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова

Дело председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова, задержанного осенью прошлого года, поступило в суд. Его рассмотрят в Таскалинском районном суде ЗКО, передает "Мой город".

Дело поступило в Таскалинский районный суд 23 апреля и будет рассматриваться под председательством судьи Алии Тебериковой. В списке подсудимых значатся два человека - Руслан Жумагулов и Нуржигит Фазылгалиев.

Во время предварительного слушания в Таскалинском районном суде подсудимый просил о заключении процессуального соглашения в форме сделки о признании вины между ним и генеральным прокурором. Однако Таскалинский суд не согласился возвращать дело прокурору.

После чего в суд ЗКО поступила жалоба от адвокатов и защитников подсудимых. Из постановления судебной коллегии от 31 марта 2025 года следует, что Руслан Жумагулов обвиняется в покушении на мошенничество, а Нуржигиту Фазылгалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве и в покушении на дачу взятки.

Сейчас оба подсудимых находятся под домашним арестом.

"В частных жалобах защитник и адвокаты подсудимых указывают на несогласие с постановлением суда, полагая, что наказание, предложенное генеральным прокурором РК, предусмотрено санкцией и не противоречит сложившейся судебной практике, подозреваемыми все условия соглашения выполнены, считают постановление суда незаконным, необоснованным, просят отменить его и вынести постановление с рассмотрением дела в согласительном производстве", - говорится в постановлении суда.

Однако, выслушав выступления подсудимых, защитника, адвокатов, заключение прокурора, а также изучив материалы дела, судебная коллегия посчитала, что постановление Таскалинского районного суда верное и не подлежит изменениям.

Постановление вступило в законную силу с момента его оглашения.

Напомним, 5 октября прошлого года стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.

По информации, распространившейся в СМИ, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 млн тенге якобы предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.

Суд Астаны санкционировал в отношении Жумагулова меру пресечения в виде ареста на 10 суток.