Председателя городского суда Уральска арестовали
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Председателя городского суда Уральска арестовали на 10 суток. Ходатайство о санкции рассматривал следственный суд Астаны, передает "Мой город".
Как сообщили в пресс-службе столичного суда, 6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.
Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жумагулова было удовлетворено.
В суде также подчеркнули, что в следственный суд материалы в отношении адвокатов не поступали.
Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали.
Напомним, пятого октября стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.
По информации, распространившейся в СМИ, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 млн тенге якобы предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2184816-predsedatelya-gorodskogo-suda-uralska-arestovali/