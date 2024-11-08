Председателя городского суда Уральска арестовали на 10 суток. Ходатайство о санкции рассматривал следственный суд Астаны, передает "Мой город".

Как сообщили в пресс-службе столичного суда, 6 ноября 2024 года в суд поступило ходатайство старшего следователя о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Руслана Жумагулова сроком на 10 суток.

Постановлением специализированного межрайонного следственного суда Астаны ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Жумагулова было удовлетворено.

В суде также подчеркнули, что в следственный суд материалы в отношении адвокатов не поступали.

Иную информацию в интересах следствия разглашать не стали.

Напомним, пятого октября стало известно о задержании председателя городского суда Уральска Руслана Жумагулова.

По информации, распространившейся в СМИ, судью и двоих адвокатов задержали с поличным во время взятки. Сумма в 1,5 млн тенге якобы предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.