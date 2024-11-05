Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Председателя городского суда задержали по делу о взятке в Уральске, сообщают СМИ

Опубликовано:

Мужчина в наручниках
Задержанный. Иллюстративное фото: MagMos / Getty Images

В Уральске председателя городского суда по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн тенге задержали в служебном кабинете, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, вместе с председателем городского суда задержаны двое адвокатов.

По данным "Уральской недели", взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.

Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО.  Уголовное дело зарегистрировали по ч.1-1 ст.366 УК РК "Получение взятки".

"Подозрения в коррупции возникли давно - оперативная разработка длилась в течение трех месяцев", - сообщили источники "Уральской недели".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в Антикор, но пока не получил ответа.

Отметим, что по ч.1-1 ст. 366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183045-predsedatelya-gorodskogo-suda-zaderzhali-po-delu-o-vzyatke-v-uralske-soobshchayut-smi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie