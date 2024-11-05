Председателя городского суда задержали по делу о взятке в Уральске, сообщают СМИ

В Уральске председателя городского суда по подозрению в получении взятки в размере 1,5 млн тенге задержали в служебном кабинете, передает "Уральская неделя".

Как сообщает издание, вместе с председателем городского суда задержаны двое адвокатов.

По данным "Уральской недели", взятка в размере 1,5 млн тенге предназначалась за положительное решение в отношении осужденного гражданина.

Оперативно-следственные мероприятия проводятся сотрудниками центрального аппарата КНБ и департамента в ЗКО. Уголовное дело зарегистрировали по ч.1-1 ст.366 УК РК "Получение взятки".

"Подозрения в коррупции возникли давно - оперативная разработка длилась в течение трех месяцев", - сообщили источники "Уральской недели".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментариями в Антикор, но пока не получил ответа.

Отметим, что по ч.1-1 ст. 366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство наказывается штрафом в размере от 20-кратной до 50-кратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.