Алматинец дрифтовал на спорткаре на АЗС (видео)

В Алматы во время мониторинга в рамках ОПМ "Безопасная дорога" выявлен факт нарушения ПДД - дрифт на спорткаре на территории АЗС. Водителя арестовали на 5 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы продолжается системная работа по выявлению и пресечению серьезных нарушений ПДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

"Во время мониторинга зафиксирован факт грубого нарушения ПДД на оживленной территории АЗС. Спортивный автомобиль опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию, демонстрируя элементы дрифта.

23-летний водитель установлен и привлечен к административной ответственности. В отношении него составлены протоколы за нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации и мелкое хулиганство.

Решением суда водитель был арестован на 5 суток", - сообщают правоохранители.

Напомним, несколько дней назад в Алматы также арестовали 21-летнего водителя автомобиля BMW, который опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию и демонстрируя элементы дрифта.

Ранее мы писали, что 12 водителей автомобилей марки BMW устроили дрифт в Астане, после чего сотрудники полиции поместили машины на специализированную стоянку.

Также в этом месяце в Алматы полиция задержала 31-летнего водителя Lexus, устроившего дрифт на проспекте Абая. Правоохранители обратились к водителям с предупреждением.