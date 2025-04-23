Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Алматинец дрифтовал на спорткаре на АЗС (видео)

Опубликовано:

Дрифт в Алматы
Дрифт в Алматы. Кадр из видео: polisia.kz

В Алматы во время мониторинга в рамках ОПМ "Безопасная дорога" выявлен факт нарушения ПДД - дрифт на спорткаре на территории АЗС. Водителя арестовали на 5 суток, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в Алматы продолжается системная работа по выявлению и пресечению серьезных нарушений ПДД в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога".

"Во время мониторинга зафиксирован факт грубого нарушения ПДД на оживленной территории АЗС. Спортивный автомобиль опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию, демонстрируя элементы дрифта.

23-летний водитель установлен и привлечен к административной ответственности. В отношении него составлены протоколы за нарушение правил маневрирования, создание аварийной ситуации и мелкое хулиганство.

Решением суда водитель был арестован на 5 суток", - сообщают правоохранители.

Напомним, несколько дней назад в Алматы также арестовали 21-летнего водителя автомобиля BMW, который опасно маневрировал, создавая аварийную ситуацию и демонстрируя элементы дрифта.

Ранее мы писали, что 12 водителей автомобилей марки BMW устроили дрифт в Астане, после чего сотрудники полиции поместили машины на специализированную стоянку.

Также в этом месяце в Алматы полиция задержала 31-летнего водителя Lexus, устроившего дрифт на проспекте Абая. Правоохранители обратились к водителям с предупреждением.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238702-almatinec-driftoval-na-sportkare-na-azs-video/