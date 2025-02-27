Выброшенного в мусорный контейнер младенца нашли в Усть-Каменогорске

В Сети появилась информация о том, что тело младенца обнаружили в мусорном контейнере в Усть-Каменогорске. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции ВКО, передает NUR.KZ.

Публикация об обнаруженном в мусоре теле младенца в Усть-Каменогорске появилась в Telegram-канале ZTB News.

"В Усть-Каменогорске 44-летняя женщина родила ребенка без медицинской помощи и выбросила его в мусорный контейнер. По ее словам, младенец появился на свет без признаков жизни", - говорится в посте.

В публикации также сообщается, что женщина не состояла на учете по беременности и не обращалась к врачам, а позже ее госпитализировали на скорой помощи.

По информации Telegram-канала, тело новорожденного обнаружили в минувшее воскресенье.

Как рассказали в пресс-службе ДП ВКО, полицией возбуждено уголовное дело.

"В ходе оперативных мероприятий установлена мать ребенка. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

В конце января в Алматы в подъезде одного из жилых домов местные жители нашли ребенка. Они сразу вызвали полицию и скорую помощь. Новорожденную девочку госпитализировали, она находилась в тяжелом состоянии. По данным сотрудников скорой помощи, найденной малышке было всего пару часов от роду.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность матери ребенка. Ее задержали и для оказания медицинской помощи поместили в больницу. По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.