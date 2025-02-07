Land Cruiser Prado купили на незаконно полученные 50 млн тенге в СКО

В СКО выявили схему хищения - главу сельскохозяйственного производственного кооператива подозревают в незаконном получении субсидии на сумму более 50 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, для наращивания собственного производства высококачественного молока и снижения импортозависимости государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм.

"Однако руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенные государством на субсидии для переработки молочной продукции", - рассказали в АФМ.

Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла.

В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными.

"Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина Toyota Land Cruiser Prado 150, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо", - уточнили в ведомстве.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты рассказал об итогах аудита использования госсредств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства. По его словам, выявлены факты неэффективного планирования и использования бюджетных средств на сумму 142 млрд тенге, а также финансовые нарушения на 2 млрд тенге.

А аким СКО Гауез Нурмухамбетов ответил на вопрос о "монополии" в сфере сельского хозяйства региона семьи министра сельского хозяйства Сапарова. Он рассказал, что брат министра Алтынбек Сапаров занимается бизнесом на полях долгое время.