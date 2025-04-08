Сильно пьяный 20-летний парень попал под статью в Акмолинской области

В Акмолинской области произошел угон автомобиля. Подозреваемого в преступлении задержали в соседней области у друзей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в Бурабайском районе. В отдел полиции обратилась женщина, которая рассказала, что 4 апреля неизвестные лица угнали автомашину марки Audi 80 с ее двора.

Сразу после этого полицейские начали досудебное расследование по ст.200 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем". Были ориентированы все патрульные службы, разосланы фотографии угнанного автомобиля. Также проверялись все камеры видеонаблюдения.

"В ходе расследования установлено, что угонщик успел побывать в нескольких районах области и направился в сторону Северо-Казахстанской области", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Автомобиль был найден в поселке Өзен.

"Позже был задержан и сам угонщик в поселке Тихоокеанское Северо-Казахстанской области. 20-летний мужчина рассказал, что в момент совершения преступления находился в сильном алкогольном опьянении. Когда он осознал, что совершил преступление, решил оставить машину и уехать к друзьям", - поделились в ведомстве.

Однако опытные сотрудники криминальной полиции Бурабайского района в течение суток задержали подозреваемого.

Отмечается, что ключи от машины были оставлены в замке зажигания. В полиции подчеркнули, что владельцы часто становятся жертвами угонов из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

Добавим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (более 3,9 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.