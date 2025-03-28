Казахстанцы "заработали" 100 млн тенге с помощью Telegram

В Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в мошенничестве через Telegram.

"При координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и областной прокуратуры установлены трое организаторов преступной схемы и шестеро дропперов. С декабря 2024 года куратор управлял сетью из более 15 дропперов - лиц, оформлявших банковские карты на свое имя или на третьих лиц", - рассказали в МВД.

По данным МВД, через эти счета прошло свыше 500 операций на сумму более 100 млн тенге.

"За каждую транзакцию куратор получал 5% комиссии, что принесло ему свыше 10 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Трое подозреваемых в организации преступной схемы водворены в изолятор временного содержания. Ведется проверка их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области пенсионерке вернули 8 тыс. долларов США, которые она передала мошенникам, желая освободить внучку якобы от уголовной ответственности. При этом полицейские по "горячим следам" пресекли деятельность предполагаемого дроппера.

В Астане с так называемых дропперов взыскали в пользу потерпевших 22,3 млн тенге. Стоит отметить, что при установлении причастности дропперов к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников.