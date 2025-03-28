Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы "заработали" 100 млн тенге с помощью Telegram

Опубликовано:

Задержанные
Задержанные. Фото: polisia.kz

В Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Алматинской области пресекли деятельность группы, подозреваемой в мошенничестве через Telegram.

"При координации департамента по противодействию киберпреступности МВД РК и областной прокуратуры установлены трое организаторов преступной схемы и шестеро дропперов. С декабря 2024 года куратор управлял сетью из более 15 дропперов - лиц, оформлявших банковские карты на свое имя или на третьих лиц", - рассказали в МВД.

По данным МВД, через эти счета прошло свыше 500 операций на сумму более 100 млн тенге.

"За каждую транзакцию куратор получал 5% комиссии, что принесло ему свыше 10 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Трое подозреваемых в организации преступной схемы водворены в изолятор временного содержания. Ведется проверка их возможной причастности к другим аналогичным преступлениям.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области пенсионерке вернули 8 тыс. долларов США, которые она передала мошенникам, желая освободить внучку якобы от уголовной ответственности. При этом полицейские по "горячим следам" пресекли деятельность предполагаемого дроппера.

В Астане с так называемых дропперов взыскали в пользу потерпевших 22,3 млн тенге. Стоит отметить, что при установлении причастности дропперов к совершению мошенничества, они подлежат привлечению к уголовной ответственности в качестве соучастников. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231240-kazahstancy-zarabotali-100-mln-tenge-s-pomoshchyu-telegram/