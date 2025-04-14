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Более 150 млн тенге похитили у казахстанцев и обналичили

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Астане задержали предполагаемую преступную группу. Ее участников подозревают в обналичивании более 150 млн тенге при помощи дропперов, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Туркестанской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Туркестанской области в рамках борьбы с интернет-мошенничеством проанализировала свыше 200 уголовных дел данной категории.

"По результатам выявлены фигуранты по нескольким делам, которые обналичивали денежные средства, похищенные у граждан посредством интернет-мошенничества", - отметили в ведомстве.

При координации прокуратуры области предполагаемую преступную группу задержали в Астане сотрудники управления по противодействию киберпреступности ДП Туркестанской области.

По информации прокуратуры, для реализации преступной схемы осуществлялся поиск и обучение лиц (дропперов), которым через банковские карточки поступали деньги.

"Установлено, что в преступной группе были четко распределены обязанности между ее участниками (обеспечение безопасности, проведение инструктажей по методам увода от ответственности в случае попадания в орбиту уголовного преследования, координация работы группы для бесперебойного поступления денежных средств и т.п.)", - рассказали в прокуратуре Туркестанской области.

По предварительным сведениям, преступная группа обналичила деньги более 100 граждан на сумму свыше 150 млн тенге.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В отношений них ведется досудебное расследование.

Ранее в Алматинской области задержали предполагаемую группу дропперов, работавших через Telegram и подозреваемых в присвоении более 100 млн тенге. По данным МВД, за каждую транзакцию куратор получал 5% комиссии, что принесло ему свыше 10 млн тенге.

А полицейские Акмолинской области задержали 18-летнего жителя столицы. Как сообщили стражи порядка, его подозревают в организации центров по обналичиванию денег, добытых мошенническим путем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235510-bolee-150-mln-tenge-pohitili-u-kazahstancev-i-obnalichili/