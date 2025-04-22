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Неприятностями обернулось для астанчанки случайное знакомство в гостях у подруги

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Девушка стоит спиной
Девушка. Иллюстративное фото: Oscar Wong / Getty Images

Ювелирных украшений и других личных вещей лишилась жительница столицы после случайного знакомства в гостях у подруги в одном из сел, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, заявление о краже в отдел полиции Егиндыкольского района поступило 13 апреля. Потерпевшей оказалась астанчанка, приехавшая погостить к подруге в село Егиндыколь.

По показаниям потерпевшей, неизвестные лица похитили у нее золотые и серебряные украшения, денежные средства, документы и французские духи.

После поступления заявления сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия. Были опрошены свидетели, а также восстановлен хронометраж событий в день совершения преступления.

"Оказалось, что столичная гостья, находясь дома у подруги, познакомилась с местным жителем, который некоторое время находился с ними в одной компании. Полицейские сразу же проверили личность случайного знакомого и провели ряд следственных действий, в ходе которых по месту жительства последнего были найдены похищенные украшения", - отметили в ДП Акмолинской области.

В настоящее время проводится досудебное расследование по факту кражи. Похищенные вещи изъяли в качестве вещественных доказательств.

Ранее в Туркестанской области у мужчины, уснувшего на автовокзале, из кармана вытащили 2 млн тенге. Подозреваемого в краже задержали "по горячим следам". Он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

А в Алматы за прошедшие выходные полицейские задержали в общественных местах троих казахстанцев, которые, по информации МВД, являются серийными карманниками. Преступления совершались в местах массового скопления людей - на рынках, остановках и в автобусах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238072-nepriyatnostyami-obernulos-dlya-astanchanki-sluchaynoe-znakomstvo-v-gostyah-u-podrugi/