Живодером, повесившим собаку в Семее, оказалась пенсионерка, заявили в ДП
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Полиция Семея установила, кто расправился с собакой, повесив ее на цепь на дерево. Главная подозреваемая - хозяйка пса, передает сайт телеканала КТК.
Как сообщает телеканал, история с гибелью собаки шокировала весь Семей. Подвешенную на цепь, ее нашли в зарослях рядом с промышленными базами. Недалеко от места располагается жилой квартал. Было видно, что животное пыталось освободиться – сильно ободрана кора дерева. Но ничего не вышло.
Очевидцы выложили фото страшной находки в Сеть. Полицейские начали поиски и обратились за помощью к горожанам. В итоге вычислили 67-летнюю женщину.
Она призналась в содеянном, но называть причину такого зверства пенсионерка не захотела.
Теперь женщина ждет решения суда.
"По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения установлена 67-летняя владелица животного, которая в ходе расследования дала признательные показания.
В настоящее время по делу назначен ряд судебных экспертиз. По результатам комплексного расследования действиям жительницы областного центра будет дана соответствующая правовая оценка", - сообщили в ДП региона.
Источник: КТК
Напомним, ранее неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.
В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.
В Петропавловске над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург.
Добавим, что в соответствии со статьей 407-1 КоАП РК жестокое обращение с животными, если это деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физических лиц в размере пяти МРП (18 460 тенге), на должностных лиц - в размере 10 МРП (36 920 тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237988-zhivoderom-povesivshim-sobaku-v-semee-okazalas-pensionerka/