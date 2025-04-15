Казахстанец сомневался, что является отцом ребенка, и оказался в суде
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Мужчина за уклонение от уплаты алиментов подвергся административному аресту. На суде он объяснил, что сомневался в отцовстве, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.669 КоАП РК рассмотрели в Байконырском городском суде.
"Правонарушитель уклонился от алиментов, не исполнив решение Байконырского городского суда от 2 ноября 2021 года о взыскании алиментов от 1/4 части от его заработной платы и (или) иного дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетнего ребенка. В результате задолженность по алиментам составила 3 123 157 тенге", - установил суд.
Мужчина в суде полностью признал свою вину. Он пояснил, что уклонялся от уплаты алиментов, так как сомневался, что является отцом ребенка.
Суд посчитал, что казахстанец допустил административное нарушение из-за несоблюдения вступившего в законную силу судебного приказа по взысканию алиментов.
Мужчину признали виновным. Он был привлечен к административному аресту.
Ранее в области Ұлытау казахстанец с зарплатой более 1 млн тенге просил снизить размер алиментов на троих детей до половины его дохода. Но мужчине отказали - суд пришел к выводу, что его требования направлены на улучшение собственного материального положения за счет снижения выплат на содержание детей.
А 36-летний житель области Абай задолжал своей пятилетней дочери более 2 млн тенге. За это мужчине назначили ограничение свободы и принудительные работы. Сейчас он работает и с получаемой заработной платы выплачивает алименты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235822-kazahstanec-somnevalsya-chto-yavlyaetsya-otcom-rebenka-i-okazalsya-v-sude/