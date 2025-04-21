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600 долларов загадочно исчезли со счета девушки в Кокшетау

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Девушка держит в руках доллары, разложенные веером
Деньги. Иллюстративное фото: Unsplash/Alexander Mils

Жительница Кокшетау стала жертвой кражи около 600 долларов США из мобильного приложения. Деньги обнаружили в ЮАР, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники полиции Кокшетау проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия по установлению обстоятельств кражи, жертвой которой стала 24-летняя горожанка.

Как следует из заявления потерпевшей, 17 апреля с ее карточного счета таинственным образом пропали порядка 600 долларов США.

"При этом сама заявительница никаких банковских операций не проводила, деньги никому не перечисляла и звонков от неизвестных абонентов на ее телефон не поступало", - отметили в ДП Акмолинской области.

После проведения первоначальных оперативных мероприятий удалось установить, что указанная сумма тремя транзакциями была перечислена в ЮАР.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять обстоятельства загадочного исчезновения денег.

Ранее стало известно, что житель Актобе наутро после встречи с приятелем и совместной выпивки обнаружил пропажу 2 млн тенге со своего счета. Друг деньги вернул, но от наказания его это не спасло.

В Акмолинской области расследуют кражу из банковского приложения у местного жителя. В преступлении подозревают соседа, который, по данным полиции, приходил в дом потерпевшего и просил его телефон.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237847-600-dollarov-zagadochno-ischezli-so-scheta-devushki-v-kokshetau/