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Встреча с давним приятелем обошлась актюбинцу в 2 млн тенге

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Мужчины чокаются рюмками
Мужчины пьют водку. Иллюстративное фото: Nick_Picnic / Getty Images

Житель Актобе наутро после встречи с приятелем и совместной выпивки обнаружил пропажу 2 млн тенге со своего счета. Друг деньги вернул, но все равно оказался в суде, передает "Диапазон".

Как следует из материалов дела, актюбинец встретил давнего приятеля и решил отметить встречу в ближайшем кафе. После застолье продолжили в съемной квартире на привокзальной площади. В какой-то момент ночью приятель вызвался сходить за водкой и надел его куртку.

По пути в магазин мужчина обнаружил в чужой куртке телефон, порывшись в банковских приложениях он увидел, что на счету у владельца мобильника есть два миллиона тенге. 

Как установил суд, он тут же изменил маршрут, перевел миллион на свой счет и обналичил в ближайшем банкомате. В съемную квартиру мужчина не вернулся, а уехал на такси в Уральск. Там, по материалам дела, он обналичил еще один чужой миллион и все деньги потратил на себя.

Хозяин телефона и куртки обнаружил пропажу только утром, когда проснулся. Полиция быстро вышла на нечестного собутыльника и задержала его. 

В итоге дружеская попойка закончилась судебными разбирательствами. Обвиняемый в краже вернул все потерпевшему, но от наказания его это не спасло.

Подсудимого приговорили к 2,5 годам ограничения свободы. Суд также обязал его пройти курс лечения от алкоголизма.

Ранее житель Акмолинской области переночевал в гостях, а наутро обнаружил пропажу мобильного телефона. Также с банковского счета мужчины исчезли более 1,5 млн тенге. По информации полиции, подозреваемый в краже гостил в том же доме и путем случайного подбора пароля получил доступ к мобильному банку.

Другой житель Акмолинской области после непринужденной беседы и посиделок со случайным знакомым обнаружил пропажу денег с банковского счета и два кредита. Сельчанин попытался самостоятельно заставить знакомого вернуть деньги, но после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233119-vstrecha-s-davnim-priyatelem-oboshlas-aktyubincu-v-2-mln-tenge/