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Акмолинец оказался должен 1,2 млн тенге после визита соседа

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Мужчина расстроен и сидит на диване
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: Viktoriya Skorikova / Getty Images

В Акмолинской области расследуют кражу из банковского приложения у местного жителя. В преступлении подозревают соседа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 марта в отдел полиции района Биржан Сал поступило заявление от 59-летнего местного жителя о неправомерном завладении его деньгами.

"По словам сельчанина, 22 марта 2025 года сосед, воспользовавшись доверием, оформил на его имя товарный кредит в размере 1,2 млн тенге через мобильное приложение банка", - отметили в ДП Акмолинской области.

По данным следствия, подозреваемый пришел в дом потерпевшего и заявил, что случайно отправил ему деньги, попросив телефон для проверки перевода.

"Доверчивый мужчина передал устройство, после чего злоумышленник открыл банковское приложение и уговорил его пройти верификацию, сделав фото. Воспользовавшись этим, он оформил товарный кредит на потерпевшего, обналичил средства через сторонний сервис и перевел их на счета третьих лиц", - рассказали в ведомстве.

По информации полиции, подозреваемый полностью признал свою вину. В настоящее время отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области переночевал в гостях, а наутро обнаружил пропажу телефона. Также с банковского счета мужчины исчезли более 1,5 млн тенге. Под подозрением оказался другой гость.

А в Актобе женщина под видом социального работника обманывала стариков, уверяя, что в стране идет обмен денег на новые купюры, и забрала у них несколько миллионов тенге. Одной из потерпевших она помогла донести домой тяжелые сумки из магазина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231684-akmolinec-okazalsya-dolzhen-1-2-mln-tenge-posle-vizita-soseda/