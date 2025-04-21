"Сердце сжалось": женщина-полицейский изменила судьбу акмолинки

Сотрудница полиции изменила судьбу жительницы Акмолинской области и ее ребенка, которая столкнулась с домашним насилием со стороны супруга, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в личные сообщения ведомственного Instagram-аккаунта ДП Акмолинской области поступило сообщение с выражением признательности в адрес капитана Зульфии Рахимовой, инспектора подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием Атбасарского РОП.

Жительница района, столкнувшаяся с домашним насилием, рассказала, что именно Зульфия и ее поддержка помогли начать новую безопасную жизнь вместе с маленьким ребенком.

"Она, можно сказать, спасла меня и моего малыша. Помогла с переездом, поддерживает и по сей день. Чуткая, неравнодушная, настоящая профессионалка с большой буквы. Спасибо ей от всей души!" - поделилась женщина.

История началась с анонимного обращения в кризисный центр Астаны. Сестра пострадавшей не смогла остаться в стороне и сообщила о происходящем.

Сотрудники центра связались с отделом полиции Атбасарского района. Капитан Зульфия Рахимова вместе с участковым инспектором Бауржаном Ундубаевым незамедлительно выехали на место.

Офицеры провели профилактическую беседу с супругами. Учитывая эмоциональное и психологическое состояние женщины, а также наличие ребенка, было принято решение о выдаче защитного предписания в отношении мужа.

Женщине предложили временно переехать к матери в другой город ради безопасности и возможности восстановиться.

"Когда я увидела, как она расплакалась с ребенком на руках, у меня сердце сжалось. Я сказала: "Не уйду, пока не пойдете со мной". Это был не просто вызов по работе - это было человеческое решение", - поделилась воспоминаниями Зульфия Рахимова.

Сегодня женщина уверенно утверждает, что не жалеет о переезде: разлука с агрессором помогла ей переосмыслить свою жизнь и наметить новые планы на будущее.

Ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку в подъезде жилого дома. По словам соседей, подобное происходило не впервые. Возбуждено уголовное дело.

Также в социальных сетях появилась информация о том, что девушку-фельдшера в Темиртау избил ее коллега. Конфликтная ситуация между двумя сотрудниками, по информации облздрава, возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.