"Начал душить и повалил на землю": девушку-фельдшера избили в Темиртау

В социальных сетях появилась информация о том, что девушку-фельдшера в Темиртау избил ее же коллега. В пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области эту информацию подтвердили, передает eKaraganda.kz.

В посте Instagram-аккаунта 103_temirtau говорится, что мужчина подошел к девушке под предлогом "поговорить".

"Внезапно начал ее душить, повалил на землю и стал избивать. Пострадавшая звала на помощь. По словам очевидцев, нападавший нанес еще один удар по лицу, затем схватил девушку за волосы и волочил по земле. Коллегам с трудом удалось вырвать ее из его рук", - говорится в сообщении.

В областном управлении здравоохранения сообщили, что Instagram-аккаунт 103_temirtau не является официальным аккаунтом областной станции скорой медицинской помощи и подстанции города Темиртау.

Тем не менее в ведомстве отметили, что инцидент был, и мужчина действительно напал на свою коллегу, но подробности происходящего конфликта не раскрыли.

Инцидент произошел 13 апреля на территории подстанции в Темиртау. Конфликтная ситуация между двумя сотрудниками, по информации облздрава, возникла на почве их межличностных отношений, не связанных с выполнением профессиональных обязанностей.

В ведомстве также добавили, что работник подстанции, напавший на свою коллегу, находится в очередном трудовом отпуске.

"Он незаконно проник на территорию служебных помещений. По имеющейся информации, в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия.

Кроме того, после окончания ежегодного отпуска администрацией подстанции в отношении данного сотрудника будут приняты строгие меры дисциплинарного характера", - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Пострадавшему фельдшеру в данный момент оказывается вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, есть информация о том, что эта помощь необходима обоим участникам конфликта.

В департаменте полиции информацию о задержании нападавшего подтвердили, но все экспертизы будут назначены после лечения.

"По факту причинения телесных повреждении 30-летней жительнице Темиртау задержан и доставлен в полицию 29-летний подозреваемый. По указанному инциденту в тот же день возбуждено уголовное дело.

По завершении курса лечения участников конфликта будут назначены экспертизы. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения", - объяснили в ведомстве.

В марте этого года в городе Кульсары Атырауской области женщина 1995 года рождения была убита в своем кабинете в местной поликлинике. Она умерла от ножевых ранений.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". 33-летнего подозреваемого задержали "по горячим следам" и взяли под стражу. Оказалось, что задержанный - бывший муж убитой женщины.