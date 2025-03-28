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Ночевка в гостях обошлась акмолинцу в 1,5 млн тенге

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Спящий мужчина
Мужчина спит. Иллюстративное фото: petrenkod / Getty Images

Житель Акмолинской области переночевал в гостях, а наутро обнаружил пропажу телефона. Также с банковского счета мужчины пропали более 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 18 января в отдел полиции Целиноградского района поступило заявление от местного жителя о краже мобильного телефона и денег из банковского приложения.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 января. Потерпевший рассказал, что в это время он находился с ночевкой в гостях у знакомого, а, проснувшись утром, обнаружил пропажу сотового телефона.

Позже выяснилось, что с его банковского счета было совершено несколько переводов на общую сумму 1 505 000 тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена.

"Выяснилось, что злоумышленник гостил в том же доме, что и заявитель. Дождавшись, пока все уснут, он свободно завладел телефоном потерпевшего, покинул дом и путем случайного подбора пароля получил доступ к мобильному банку. Злоумышленник перевел чужие деньги на свою карту и распорядился ими по своему усмотрению", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее стало известно, что житель Актобе перевел себе деньги невесты, пока она спала, а после проиграл их. В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых по обвинению в краже. Ущерб он возместил до вынесения приговора, и обманутая девушка не стала предъявлять ему претензии.

А житель Акмолинской области после непринужденной беседы и посиделок со случайным знакомым обнаружил пропажу денег с банковского счета и два кредита. Сельчанин попытался самостоятельно заставить знакомого вернуть деньги, но после безуспешных попыток обратился за помощью в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231286-nochevka-v-gostyah-oboshlas-akmolincu-v-1-5-mln-tenge/