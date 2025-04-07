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Мужчину, выдававшего себя за женщину, задержали в ЗКО

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Мужчину подозревают, что он выдавал себя за женщину
Подозреваемый в вымогательстве. Фото: polisia.kz

В ЗКО мужчину задержали по подозрению в вымогательстве денег под видом женщины и сотрудника правоохранительных органов. Возбуждены уголовные дела, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП ЗКО задержали 33-летнего жителя Уральска. Его подозревают в вымогательстве денег у местных жителей с применением шантажа с начала текущего года.

"Подозреваемый создал фальшивый аккаунт в социальной сети, выдавая себя за женщину, и заводил знакомства с потерпевшими. На встречах он представлялся сотрудником правоохранительных органов, утверждая, что действия жертв являются незаконными, и шантажировал их, требуя деньги. Так, потерпевшие передали злоумышленнику в общей сложности более 3 млн тенге", - рассказали в МВД.

В настоящее время подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту вымогательства возбуждены уголовные дела по трем эпизодам.

Ранее стало известно, что в ЗКО у пожилой женщины вымогали 300 тыс. тенге, угрожая расправой ее внуку, ранее состоящему в браке с родственницей одного из подозреваемых. Пенсионерка рассказала, что до этого уже передала 200 тыс. тенге.

А у жительницы Жезказгана вымогали 1,5 млн тенге за тайно снятое интимное видео под угрозой распространения кадров среди ее знакомых и коллег. В итоге девушка примирилась с мужчиной, поэтому он избежал наказания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2233791-muzhchinu-vydavavshego-sebya-za-zhenshchinu-zaderzhali-v-zko/