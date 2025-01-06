"Напал с ножом": полицейский получил ранение, спасая охранника кафе в Таразе

В Таразе лейтенант полиции получил ножевое ранение, спасая охранника кафе, и сам задержал нападавшего до прибытия оперативников, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 3 января около пяти часов утра в одном из кафе Тараза 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения повздорил с охранником заведения.

"Мужчина напал на охранника с ножом и пытался нанести ему телесные повреждения. Вовремя вмешался сотрудник полиции, который вышел в этот день на усиленную службу", - рассказали в МВД.

Спасая охранника, лейтенант полиции пострадал от ножевого ранения - получил ранение руки.

"Раненый сотрудник, применив приемы рукопашного боя, обезвредил злоумышленника и предотвратил тяжкое преступление", - отметили в ведомстве.

Полицейский задержал подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы. В настоящее время в отношении задержанного начато уголовное дело по факту хулиганства, проводятся следственные действия.

Отметим, что по ч.3 ст.273 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.