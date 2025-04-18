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Житель Астаны хотел помочь девушке и нарвался на неприятности

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Мужчина угрожает
Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

В Астане мужчина подошел к девушке, чтобы оказать ей помощь, но был избит пьяным очевидцем, который не разобрался в ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов города.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, в столице вынесли приговор Б., которого обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений.

"Подсудимый Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте перед зданием ТРЦ, увидел компанию незнакомцев, среди которых девушка упала на землю. Подняв девушку и не разобравшись в ситуации, Б. умышленно нанес удар локтем в область головы потерпевшему Г., который подходил к упавшей девушке с намерением оказать ей помощь.

В результате своих хулиганских действий он причинил потерпевшему Г. тяжкий вред здоровью", - рассказали в суде.

Б. частично признал вину, кроме того, его вина была доказана видеозаписью с камеры наблюдения. При этом потерпевший просил не лишать подсудимого свободы, пояснив, что причиненный ущерб полностью возмещён, и к нему каких-либо претензий не имеет.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества либо без таковой. Суд признал Б. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении суда.

В январе этого года несовершеннолетний астанчанин сделал замечание мужчине за брошенную скамейку, после чего ему нанесли три удара ножом.

До этого в Жамбылской области мужчину осудили за хулиганские действия с применением насилия в отношении работника ТЦ.

В августе прошлого года драка в кинотеатре Астаны после сделанного замечания закончилась для зачинщиков 2 годами ограничения свободы. Также их обязали выплатить 2 млн тенге пострадавшим.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237010-zhitel-astany-hotel-pomoch-devushke-i-narvalsya-na-nepriyatnosti/