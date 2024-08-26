"Перешагнули через сиденье": двух астанчан избили в кинотеатре после сделанного замечания

Драка в кинотеатре Астаны закончилась для зачинщиков 2 годами ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру столицы. Также их обязали выплатить 2 млн тенге пострадавшим.

На сайте прокуратуры Астаны сообщили о драке, которая произошла в одном из кинотеатров столицы.

"Двое виновных, находясь в кинотеатре, проявляя явное неуважение к обществу, перешагнули через сиденье кинозала, не предназначенного для прохода, и задели рядом сидящих посетителей, которые отреагировали замечанием.

В результате двое хулиганов, нарушая общественный порядок, нанесли многочисленные удары двум посетителям кинотеатра. Согласно заключению экспертизы, потерпевшим причинен легкий вред здоровью", - сообщили в прокуратуре.

Сообщается, что приговором суда им назначены 2 года ограничения свободы каждому. Судом установлены пробационный контроль и 100 часов принудительного труда за хулиганство, совершенное группой лиц.

С них взыскан материальный и моральный ущерб в пользу каждого потерпевшего на сумму порядка 2 млн тенге. Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что по статье 293 УК РК хулиганство - это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом.

Оно наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Если деяние совершено группой лиц или по предварительному сговору, оно наказывается штрафом в размере до 5000 МРП (1 846 0000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

При этом хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее суд в Астане оштрафовал мужчину, который стал участником драки из-за парковочного места на рынке. Он пояснил, что увидел возле шлагбаума стоящую автомашину. На его просьбу убрать автомобиль водитель махнул на него рукой, после чего между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в драку.

Недавно в Алматы на видео попала драка, а пострадавшим на видео оказался государственный земельный инспектор. Полиция по факту хулиганства возбудила уголовное дело.