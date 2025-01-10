Казахстанец напал на работника торгового центра из-за снохи

В Жамбылской области мужчину осудили за хулиганские действия с применением насилия в отношении работника ТЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в хулиганстве (ч.1 ст.293 УК), рассмотрел Мойынкумский районный суд.

Выяснилось, что подсудимый подошел в торговом центре к ранее незнакомому гражданину, который находился на своем рабочем месте.

"Под предлогом того, что тот оскорбил его сноху, несмотря на проходящих мимо людей, особо дерзко нарушая общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу, подсудимый несколько раз ладонью ударил потерпевшего в область лица, после чего скрылся с места преступления", - установил суд.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. При этом потерпевший подсудимого не простил и просил суд назначить строгое наказание.

Вина подсудимого была доказана показаниями сторон, протоколами допросов и записями с видеокамер, запечатлевшими момент совершения хулиганства.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние в содеянном и признание вины. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 МРП (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.