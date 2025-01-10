Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанец напал на работника торгового центра из-за снохи

Опубликовано:

Мужчина угрожает
Мужчина. Иллюстративное фото: nito100 / Getty Images

В Жамбылской области мужчину осудили за хулиганские действия с применением насилия в отношении работника ТЦ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в хулиганстве (ч.1 ст.293 УК), рассмотрел Мойынкумский районный суд.

Выяснилось, что подсудимый подошел в торговом центре к ранее незнакомому гражданину, который находился на своем рабочем месте.

"Под предлогом того, что тот оскорбил его сноху, несмотря на проходящих мимо людей, особо дерзко нарушая общественный порядок и выразив явное неуважение к обществу, подсудимый несколько раз ладонью ударил потерпевшего в область лица, после чего скрылся с места преступления", - установил суд.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном. При этом потерпевший подсудимого не простил и просил суд назначить строгое наказание.

Вина подсудимого была доказана показаниями сторон, протоколами допросов и записями с видеокамер, запечатлевшими момент совершения хулиганства.

Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств чистосердечное раскаяние в содеянном и признание вины. Отягчающие обстоятельства установлены не были.

Приговором суда мужчину признали виновным. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.293 УК РК хулиганство, то есть особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом, наказывается штрафом в размере от 500 до 2000 МРП (от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 300 до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210471-kazahstanec-napal-na-rabotnika-torgovogo-centra-iz-za-snohi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie