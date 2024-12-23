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Водитель выехал на "встречку" и остался без прав в Павлодаре

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Автомобили на дороге зимой
Зимняя дорога. Иллюстративное фото: balticboy / Getty Images

В Павлодаре наказали водителя, выехавшего на встречную полосу движения. Такое нарушение приводит к лишению прав на полгода, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с начала этого года в Павлодарской области порядка 286 водителей привлечены к ответственности и лишены водительских прав за выезд на встречную полосу движения.

К примеру, в областном центре на пересечении улиц Катаева и Естая водитель автомашины Toyota Corolla на дороге с двусторонним движением, имеющей четыре полосы, выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения.

Водитель привлечен к ответственности, материал направлен в суд для принятия решения.

"Выезд на встречную полосу является одним из грубых нарушений, которое может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. За такое злостное нарушение водитель карается лишением права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев", - отметили в МВД.

Ранее водитель автомобиля в Актобе, игнорируя правила, выехал на встречную полосу, создав угрозу для других участников движения. Стражи порядка оперативно установили личность нарушителя и доставили его в отдел полиции, а его машину отправили на спецстоянку.

Также в Сети появилось видео из Акмолинской области, где полицейские устроили погоню за пьяным водителем, который ездил по "встречке". В конце концов, водитель подчинился требованиям стражей порядка и остановил автомобиль.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203641-voditel-vyehal-na-vstrechku-i-ostalsya-bez-prav-v-pavlodare/

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