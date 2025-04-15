"Злоупотребил доверием знакомых": карагандинец скрывался три года, но был пойман

Житель Караганды стал фигурантом в деле о мошенничестве в крупном размере еще в 2022 году, но только сейчас предстанет перед судом. Ранее его не могли найти, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в 2022 году в отношении 49-летнего жителя Караганды было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

"Подозреваемый злоупотребил доверием знакомых и скрылся. Пока полицейские вели кропотливую работу по установлению местонахождения беглеца, следственная группа методично собирала доказательства его вины", - рассказали в МВД.

В начале апреля оперативные сотрудники получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого. Полученные сведения указывали на то, что мужчина скрывается в пределах города.

Незамедлительно была организована проверка, которая подтвердила достоверность поступивших данных. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого и поместили его в ИВС.

"Теперь ему предстоит дождаться суда, на котором он должен будет ответить за свои действия", - отметили в ведомстве.

Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали в Алматы женщину, которая скрывалась от правосудия 14 лет. Ее разыскивали за мошенничество. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.

А в Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого Интерполом за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге. Также был задержан 33-летний гражданин Турции, который разыскивался правоохранительными органами этого государства.