"Злоупотребил доверием знакомых": карагандинец скрывался три года, но был пойман
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Житель Караганды стал фигурантом в деле о мошенничестве в крупном размере еще в 2022 году, но только сейчас предстанет перед судом. Ранее его не могли найти, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в 2022 году в отношении 49-летнего жителя Караганды было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.
"Подозреваемый злоупотребил доверием знакомых и скрылся. Пока полицейские вели кропотливую работу по установлению местонахождения беглеца, следственная группа методично собирала доказательства его вины", - рассказали в МВД.
В начале апреля оперативные сотрудники получили информацию о возможном местонахождении разыскиваемого. Полученные сведения указывали на то, что мужчина скрывается в пределах города.
Незамедлительно была организована проверка, которая подтвердила достоверность поступивших данных. В результате сотрудники полиции задержали подозреваемого и поместили его в ИВС.
"Теперь ему предстоит дождаться суда, на котором он должен будет ответить за свои действия", - отметили в ведомстве.
Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали в Алматы женщину, которая скрывалась от правосудия 14 лет. Ее разыскивали за мошенничество. В настоящее время она водворена в изолятор временного содержания.
А в Астане задержали гражданина Германии, разыскиваемого Интерполом за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге. Также был задержан 33-летний гражданин Турции, который разыскивался правоохранительными органами этого государства.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235938-zloupotrebil-doveriem-znakomyh-karagandinec-skryvalsya-tri-goda-no-byl-poyman/