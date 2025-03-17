Более 1200 иностранцев выдворили из Казахстана (видео)

За несколько дней в Казахстане установили почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства, более 1200 из них уже выдворили из страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным медиапортала МВД Polisia.kz, стражами порядка за три дня установили почти 10 тыс. нарушителей миграционного законодательства. Сообщается, что из них 4,5 тыс. нарушили сроки пребывания, а 2,5 тыс. осуществляли трудовую деятельность.

"Судами уже выдворено 1240 иностранцев, всем им закрыт въезд в Казахстан на пять лет. Большинство нарушителей, как и прежде, из стран ближнего зарубежья. Но в ходе ОПМ выявлены также нелегалы из Бангладеш, Египта, Италии, Нигерии и Мадагаскара. Задержано 20 иностранцев, находящихся в розыске", - сообщил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

Отмечается, что за неуведомление полиции о пребывании иностранцев к административным штрафам привлечены 2200 принимающих лиц на сумму свыше 12 млн тенге. За незаконный найм иностранцев также привлечено 500 работодателей. Они оштрафованы на 33 млн тенге. Среди них установлены пять лиц, которые уже ранее нарушали правила привлечения к труду иностранцев.

Кроме того, в ходе ОПМ начато 12 уголовных дел по статье "Организация незаконной миграции" в отношении граждан Казахстана, которые занимались незаконной легализацией пребывания иностранцев.

"К примеру, установлен комендант общежития одного столичного университета, которая за денежное вознаграждение оформила 56 трудовым мигрантам разрешение на временное проживание как студентам.

В Алматинской области установлен помощник нотариуса, которая выдавала иностранцам подложные доверенности на постановку на регистрационный учет по вымышленным адресам", - рассказали в полиции

По данным МВД, по всем фактам проводятся досудебные расследования. Кроме того, в полиции призвали иностранных гостей обращаться за миграционными услугами в установленном законом порядке, а не к "помогайкам".

"Обращаем внимание, что государство не взимает плату за уведомление о пребывании иностранцев, оформление ИИН, дакторегистрацию и оформление разрешения на временное проживание", - отметил председатель комитета миграционной службы МВД Аслан Аталыков.

Несколько дней назад мы писали, что граждане стран африканского континента незаконно работали на одном из заводов Алматы, а также трудились таксистами и разнорабочими.

Также сообщалось, что иностранца, который работал в пекарне в Кызылорде, привлекли к административной ответственности и выдворили из Казахстана.