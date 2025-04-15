Водитель испугался наказания и притворился пассажиром в Павлодаре

В Павлодаре пьяный водитель, уже лишенный прав, решил обмануть полицейских и пересел на заднее сиденье, притворившись пассажиром, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Павлодаре возле магазина на улице Ломова полицейские заметили автомашину марки "ВАЗ" под управлением жителя областного центра.

"Пьяный водитель, испугавшись, что за нетрезвое вождение его накажут, пересел на заднее пассажирское сиденье. Согласно результатам медицинского освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Кроме того, установлено, что в декабре 2020 года этот водитель уже попадал в поле зрения полиции и судом был лишен права управления транспортными средствами на 7 лет.

В другом случае водитель автомобиля Audi 100 в Павлодаре ездил в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается медицинским заключением. Водителя не остановил тот факт, что в августе 2024 года он уже был лишен права управления на 7 лет за пьяное вождение.

Возле дома 164 по улице М. Жусупа стражи порядка задержали автомашину марки "ВАЗ-2114" под управлением 35-летнего павлодарца, который также ездил в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже был лишен прав сроком на семь лет, то есть до января 2032 года.

Все автомашины водворили на специальную стоянку. По всем фактам в настоящее время проводится проверка.

Отмечается, что с начала года павлодарские полицейские пресекли 305 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее в Алматы полицейские задержали водителя мопеда в состоянии алкогольного опьянения. Внимание стражей порядка привлекло то, что он двигался неуверенно и с нарушением правил дорожного движения. Водителя арестовали на 15 суток и лишили водительских прав на 7 лет.

А жителя Акмолинской области приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за то, что он трижды садился за руль пьяным, чем подверг опасности окружающих. Отбывать наказание мужчина будет в учреждении УИС максимальной безопасности.