Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцу запретили пить из-за скандалов с невесткой

Опубликовано:

Семейная ссора
Ссора. Иллюстративное фото: laflor/Getty Images

Казахстанцу за нецензурную брань в адрес невестки назначили несколько дней ареста и запретили пить алкоголь три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес невестки, тем самым выразил к ней неуважение и нарушил покой", - установил суд.

Потерпевшая просила суд принять меры в отношении родственника, так как, по ее словам, подобные случаи происходят регулярно.

Вина мужчины в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела.

Постановлением суда его признали виновным и подвергли административному взысканию в виде ареста сроком на 5 суток.

Кроме того, суд установил особые требования к поведению мужчины. В отношении него в полном объеме установлен запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца.

Ранее стало известно, что житель Кызылординской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранился в отношении снохи, о чем раскаялся на судебном заседании. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

А в ВКО местный житель, выпив бутылку водки, дома оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП. В суде он получил предупреждение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235879-kazahstancu-zapretili-pit-iz-za-skandalov-s-nevestkoy/