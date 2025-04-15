Казахстанцу запретили пить из-за скандалов с невесткой

Казахстанцу за нецензурную брань в адрес невестки назначили несколько дней ареста и запретили пить алкоголь три месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Аральском районном суде.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражался в адрес невестки, тем самым выразил к ней неуважение и нарушил покой", - установил суд.

Потерпевшая просила суд принять меры в отношении родственника, так как, по ее словам, подобные случаи происходят регулярно.

Вина мужчины в совершении административного правонарушения была доказана материалами дела.

Постановлением суда его признали виновным и подвергли административному взысканию в виде ареста сроком на 5 суток.

Кроме того, суд установил особые требования к поведению мужчины. В отношении него в полном объеме установлен запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ сроком на три месяца.

Ранее стало известно, что житель Кызылординской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно бранился в отношении снохи, о чем раскаялся на судебном заседании. Дело прекратили в связи с примирением сторон.

А в ВКО местный житель, выпив бутылку водки, дома оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП. В суде он получил предупреждение.