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Девушка обратилась в полицию после того, как ее отец один выпил бутылку водки в ВКО

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Мужчина пьет водку
Пьяный мужчина. Иллюстративное фото: sanjeri / Getty Images

В ВКО местный житель, выпив бутылку водки, дома оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. За это мужчина получил предупреждение в суде, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщатся в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело по ч.1 ст.73 КоАП РК рассмотрели в Тарбагатайском районном суде Восточно-Казахстанской области.

"23 января 2025 года мужчина дома один выпил бутылку водки и начал оскорблять свою родную дочь и выражался в отношении нее нецензурной бранью", - установил суд.

Девушка обратилась в полицию Тарбагатайского района. При проверке было установлено, что ее отец, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения тяжелой степени, устроил скандал, выражался нецензурной бранью в отношении дочери. Тем самым он выразил неуважение к лицу, состоящему с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушил спокойствие.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП.

Суд, изучив материалы дела и предоставленные доказательства, пришел к мнению о его виновности в совершении административного правонарушения.

Постановлением суда мужчину привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток. 

Ранее в Павлодарской области 46-летнего мужчину привлекли к ответственности за скандал с матерью и нарушение судебного запрета употреблять алкоголь. А жительницу Экибастуза муж выгнал из дома. Терпеть такое отношение женщина не стала и обратилась в полицию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220426-devushka-obratilas-v-policiyu-posle-togo-kak-ee-otec-odin-vypil-butylku-vodki-v-vko/