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Казахстанец проявил неуважение к снохе и раскаялся

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Мужчина и женщина ссорятся
Семейная ссора. Иллюстративное фото: Pawel Kacperek / Getty Images

Казахстанец нецензурно бранился в отношении снохи, о чем раскаялся на судебном заседании. В итоге родственники примирились, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Кызылорды.

"Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, выражался нецензурной бранью в отношении своей снохи", - установил суд.

На судебном заседании мужчина признал свою вину в неуважительном отношении к своей снохе и раскаялся в содеянном.

Потерпевшая на судебном заседании отметила, что родственник попросил у нее прощения и раскаялся в содеянном, а в настоящее время они примирились и пришли к соглашению.

Дело по ч.1 ст.73 КоАП РК прекратили в связи с примирением сторон, а мужчину освободили от административной ответственности.

Отметим, что по ч.1 ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Ранее в Кызылординской области мужчина нарушал покой жены и оказался в суде по обвинению в противоправных действиях в сфере семейно-бытовых отношений. Мужчину освободили от административной ответственности в связи с примирением с супругой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227107-kazahstanec-proyavil-neuvazhenie-k-snohe-i-raskayalsya/