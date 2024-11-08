Астанчанин на Lexus решил снять видео в TikTok и попал под суд
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В Астане привлекли к ответственности водителя Lexus, который нарушил закон и опубликовал это в социальных сетях, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный суд.
Как сообщается в Telegram-канале суда Астаны, дело рассмотрели по статье 590 КоАП РК.
Согласно материалам суда, полицейские при мониторинге соцсетей обнаружили, что водитель Lexus на автомобиле с поддельными номерами нарушил ПДД.
"Своими действиями Б. нарушил общественные отношения в сфере транспорта и дорожного хозяйства, что напрямую влияет на общественную безопасность и эффективное соблюдение порядка дорожного движения.
В судебном заседании правонарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также отметил, что он управлял ТС с подложными номерами для публикации видео в TikTok", - говорится в сообщении суда.
В итоге мужчину арестовали на 5 суток и лишили прав управления автомобилем на 1 год.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, ранее житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok – мужчину обвинили в унижении чести и достоинства другого лица.
До этого мы сообщали, что жительницу Шымкента осудили за стримы в TikTok. Ее обвинили в действиях, направленных на разжигание религиозной розни.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2185103-astanchanin-na-lexus-reshil-snyat-video-v-tiktok-i-popal-pod-sud/