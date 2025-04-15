Оскорбления и неспортивное поведение: кокпар закончился судом в Жамбылской области

Игроков в кокпар привлекли к административной ответственности за неподобающее поведение во время игры - нарушителей порядка приговорили к штрафам, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Жамбылской области.

Жуалынский районный суд рассмотрел административные дела по статье "Мелкое хулиганство" в отношении четырех граждан.

Судом было установлено, что в марте 2025 года, накануне празднования "Наурыз", на центральном поле для кокпара в селе Бауыржана Момышулы состоялись соревнования между местными жителями.

В ходе игры эти четверо граждан проявили несдержанность: допустили неспортивное поведение, оскорбительные выражения в адрес соперников, чем вызвали негативную реакцию со стороны зрителей и продемонстрировали явное неуважение к общественному порядку.

Во время судебного заседания все правонарушители признали вину в полном объеме, раскаялись в содеянном и пояснили, что конфликт произошел на фоне эмоционального напряжения.

Постановлениями суда правонарушители были признаны виновными по ст.434 ч.1 КоАП и им назначено наказание в виде штрафа в размере 78 тыс. тенге каждому. Постановления суда вступили в законную силу.

В суде добавили, что аналогичный инцидент имел место в январе текущего года, когда во время кокпара между другими участниками возник конфликт - он также завершился судебным разбирательством.

Недавно мы писали, что в Алматинской области рассмотрели дело о нарушении, совершенном 22 марта - казахстанец играл в кокпар на трассе большого Алматинского канала.

А в конце февраля в "КазАвтоЖол" отреагировали на видео в Сети, где участники кокпара прямо на лошадях пересекают пешеходный мост в Алматинской области. В ведомстве напомнили, что движение на лошадях и других животных по пешеходному мосту запрещено.

Осенью прошлого года мы писали о случае, когда казахстанцы прямо на трассе Хоргос - Алматы устроили кокпар. В ДП Алматинской области сообщили, что нашли и наказали участников. Организаторов игр приговорили к 7 суткам ареста.