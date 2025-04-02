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"Думал, что жена справится сама": казахстанец жалел деньги и оказался осужденным

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Расстроенный мужчина
Мужчина. Иллюстративное фото: masamasa3 / Getty Images

36-летний житель Аягоза задолжал своей пятилетней дочери более 2 млн тенге. За это ему назначили ограничение свободы и принудительные работы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за несоблюдение родительских прав мужчина был привлечен к ограничению свободы сроком на один год с назначением принудительных работ на весь срок отбывания наказания.

Осужденного поставили на учет в службу пробации Аягоза. Сейчас мужчина работает в одном из ИП города и с получаемой заработной платы выплачивает алименты. На данный момент часть уже выплачена.

"Мы с женой развелись около двух лет назад, дочке тогда было три года. Зарабатывая случайные деньги, я жалел средства для нее, думал, что ребенку много не нужно и что жена справится сама, "потом как-нибудь отдам", но долг по алиментам становился все больше и больше. Я осознаю свои поступки, устроился на постоянную работу и пытаюсь вернуть семью", - поделился осужденный.

Ранее стало известно, что индивидуальный предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет. Мужчина не выполнял свои обязательства с 2010 года. Суд установил, что он скрывал свои доходы.

А в Актюбинской области 10 алиментщиков под угрозой уголовного наказания быстро нашли деньги и закрыли долги перед своими детьми. Большую часть долга выплатил и житель Актобе, которого приговорили к 1 году ограничения свободы за то, что он два года не платил алименты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232401-dumal-chto-zhena-spravitsya-sama-kazahstanec-zhalel-dengi-i-okazalsya-osuzhdennym/